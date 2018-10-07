Afganistan'ın Said Abad ilçesine Taliban saldırısı sonucu ilçe emniyet müdürü dahil 7 kişi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Maydan Vardek vilayetinin Said Abad ilçesine saldırması sonucu ilçe emniyet müdürü ile 6 korumasının öldüğü bildirildi.
- AA
Maydan Vardek Valiliği Sözcüsü Abdul Rahman Mengel, militanların ilçe merkezine dört koldan saldırdığını belirtti.
Saldırıda ilçe Emniyet Müdürü Nezrab Şah Haşimi ile 6 korumasının hayatını kaybettiğini ifade eden Mengel, 4 polisin de yaralandığını söyledi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu ilçe merkezinin kontrolünün sağlandığı iddia edildi.
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