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Afganistan'ın Said Abad ilçesine Taliban saldırısı sonucu ilçe emniyet müdürü dahil 7 kişi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Maydan Vardek vilayetinin Said Abad ilçesine saldırması sonucu ilçe emniyet müdürü ile 6 korumasının öldüğü bildirildi.

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Maydan Vardek Valiliği Sözcüsü Abdul Rahman Mengel, militanların ilçe merkezine dört koldan saldırdığını belirtti.

Saldırıda ilçe Emniyet Müdürü Nezrab Şah Haşimi ile 6 korumasının hayatını kaybettiğini ifade eden Mengel, 4 polisin de yaralandığını söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu ilçe merkezinin kontrolünün sağlandığı iddia edildi.

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