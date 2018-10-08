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Afganistan'da Taliban saldırısı: 7 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan kentinin Kuş Tepe ilçesine Taliban militanlarının saldırması sonucu 7 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

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Cüzcan Emniyet Amiri Kamaluddin Yaver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Kuş Tepe merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 7 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Yaver, 10 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 13 polisin öldüğü iddia edildi.

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