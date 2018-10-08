Afganistan'da Taliban saldırısı: 7 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan kentinin Kuş Tepe ilçesine Taliban militanlarının saldırması sonucu 7 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
- AA
Cüzcan Emniyet Amiri Kamaluddin Yaver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Kuş Tepe merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 7 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Yaver, 10 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 13 polisin öldüğü iddia edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.