Afganistan'da Taliban saldırısı: 3 asker öldürüldü
Taliban savaşçılarının, Afganistan'ın Zabul vilayetinin Argandab ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 3 asker öldü.
- AA
Zabul Valiliği Sözcüsü Gul İslam Siyal, gazetecilere yaptığı açıklamada, savaşçıların, Argandab'ın Dervaze bölgesindeki askeri karakola saldırdığını söyledi.
Saldırı sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğini belirten Siyal, 2 askerin de yaralandığını aktardı.
Siyal, saldırının ardından çıkan çatışmada 8 savaşçının öldürüldüğünü, 12 savaşçının da yaralandığını ifade etti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 14 askerin öldüğü iddia edildi.
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