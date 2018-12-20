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Afganistan'da Taliban saldırısı: 3 asker öldürüldü

Taliban savaşçılarının, Afganistan'ın Zabul vilayetinin Argandab ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 3 asker öldü.

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Zabul Valiliği Sözcüsü Gul İslam Siyal, gazetecilere yaptığı açıklamada, savaşçıların, Argandab'ın Dervaze bölgesindeki askeri karakola saldırdığını söyledi.

Saldırı sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğini belirten Siyal, 2 askerin de yaralandığını aktardı.

Siyal, saldırının ardından çıkan çatışmada 8 savaşçının öldürüldüğünü, 12 savaşçının da yaralandığını ifade etti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 14 askerin öldüğü iddia edildi.

 

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