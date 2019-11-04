Afganistan'da Taliban saldırısı sonucu 5 güvenlik görevlisi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Nusey ilçesine saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisi öldü.
- AA
Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, yaptığı açıklamada, militanların, Nusey ilçe merkezine saldırdığını belirtti.
Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 Taliban militanının öldürüldüğünü aktardı.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 10 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.
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