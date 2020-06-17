İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,846
  • EURO
    7,7181
  • ALTIN
    380.504
  • BIST100
    110940
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afganistan'da Taliban saldırısında 12 güvenlik görevlisi öldü
Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısında 12 güvenlik görevlisi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Akça ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

AA17 Haziran 2020 Çarşamba 10:16 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 10:17
ABONE OL

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Abdul Maruf Azer, basına yaptığı açıklamada, militanların, Akça'nın merkezindeki Balaihisar askeri karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Azer, saldırıda 12 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığını, 4'ünün de militanlar tarafından rehin alındığını belirtti.

Saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğü, 10 militanın yaralandığı bilgisini paylaşan Azer, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kamikaze drone üretimini ilk kez görüntülendi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.