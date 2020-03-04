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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısında 16 asker öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 16 asker hayatını kaybetti.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 09:53 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 09:55

Kunduz İl Şura Başkan Yardımcısı Safiullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un Bag Şirket bölgesindeki askeri karakola saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Amiri, saldırıda 16 askerin yaşamını yitirdiğini, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini söyledi.

Amiri, takviye birliklerin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri çekildiğini kaydetti.

Öte yandan görgü tanıklarının ifadesine göre ise saldırıda 16 askerin yanı sıra 4 sivil polis hayatını kaybetti.

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