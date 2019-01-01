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Afganistan'da Taliban saldırısında 20 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesinde Taliban saldırısı sonucu 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

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Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesine saldırması sonucu 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Sayyad ilçe merkezine 3 koldan saldırdığını belirtti.

Saldırıda 20 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Amani, 23 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Amani, çıkan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğünü bildirdi.

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