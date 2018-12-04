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Afganistan'da düzenlenen hava saldırısında 5 Taliban üyesi öldü

Afganistan'ın Faryab vilayetinde Taliban'a gerçekleştirilen hava saldırısında 5 Taliban üyesinin öldüğü, 7'sinin ise yaralandığı belirtildi.

  • İHA
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Afganistan Ordusu Kuzey Bölge Sözcüsü Nazar Khuda Pamiri tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın Faryab vilayetine bağlı Karamkol ilçesinde bulunan Taliban toplantısına gerçekleştirilen hava saldırısında 5 militan öldüğü, 7 militanın yaralandığı bildirildi. Taliban'dan olayla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. 

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