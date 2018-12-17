Afganistan’da Taliban’a yönelik operasyonda 8 militan öldürüldü
Afganistan'ın kuzeybatısındaki Faryab vilayetinde gerçekleştirilen operasyonda 8 Taliban militanı öldürülürken, 10 militan ise yaralı olarak ele geçirildi.
- İHA
Afganistan Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, Faryab vilayetinde gerçekleştirilen operasyonda 8 Taliban militanının öldürüldüğü, 10 militanın da yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi. Ordu Sözcüsü Ghulam Hazrat Karimi, Faryab vilatetine bağlı Khwaja Sabz Posh ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda öldürülen militanların arasında 2 Taliban komutanının da yer aldığını söyledi.
Faryab vilayetinde halen devam edildiği belirtilen operasyonda güvenlik güçleri veya sivil zayiata dair bir açıklama yapılmadı.
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