Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan’da Taliban’a yönelik operasyonda 8 militan öldürüldü

Afganistan'ın kuzeybatısındaki Faryab vilayetinde gerçekleştirilen operasyonda 8 Taliban militanı öldürülürken, 10 militan ise yaralı olarak ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afganistan Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, Faryab vilayetinde gerçekleştirilen operasyonda 8 Taliban militanının öldürüldüğü, 10 militanın da yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi. Ordu Sözcüsü Ghulam Hazrat Karimi, Faryab vilatetine bağlı Khwaja Sabz Posh ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda öldürülen militanların arasında 2 Taliban komutanının da yer aldığını söyledi.

Faryab vilayetinde halen devam edildiği belirtilen operasyonda güvenlik güçleri veya sivil zayiata dair bir açıklama yapılmadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ölü taklidi yapan kurt avcılara saldırdı

Ölü taklidi yapan kurt avcılara saldırdı

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA