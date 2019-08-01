31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6032
  • 6,1959
  • 253.161
  • 101.799
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da Taliban'a yönelik operasyon

Afganistan'da, Logar ve Kandahar vilayetlerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Shahpur Ahmadzay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece Azara'da toplanan çok sayıda militanın, başkent Kabil'e yaklaşık 100 kilometre mesafedeki bölgede büyük bir saldırı hazırlığı içinde olduğu istihbaratı edindiklerini söyledi.

Afgan güvenlik güçlerince bölgede düzenlenen operasyonda 45 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, 15'inin yaralandığını belirten Ahmadzay, operasyonda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 8'inin de yaralandığını bildirdi.

Öte yandan Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır da Arghistan bölgesinde kontrol noktalarına baskın düzenleyen militanlara yönelik ABD ve Afganistan güçlerinin ortak operasyon düzenlediğini kaydetti.

Nasır, karadan ilerleyen Afgan güçlerine ABD'lilerin havadan destek verdiği operasyonda, en az 22 Taliban militanının öldürüldüğü, 11'inin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Taliban'dan operasyonlara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AFGANİSTAN'DAKİ BARIŞ SÜRECİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM'den 'İdlib' soruşturması

BM'den 'İdlib' soruşturması

Başkan Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı

Başkan Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi değerlendirmesi

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi değerlendirmesi

Lecce, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor

Lecce, Burak Yılmaz'dan vazgeçmiyor

Bankaların faiz kararı emlak sektörünü nasıl etkileyecek?

Bankaların faiz kararı emlak sektörünü nasıl etkileyecek?

Vücudunda unutuldu, gerçek bayılınca ortaya çıktı

Vücudunda unutuldu, gerçek bayılınca ortaya çıktı

İstanbul'da kan donduran olay: Bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay: Bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

Kandilli uyardı, bu ay şaşırtacak: Kuvvetli yağış ve dolu bekleniyor

Kandilli uyardı, bu ay şaşırtacak: Kuvvetli yağış ve dolu bekleniyor
 

POPÜLER HABERLER

AVM´de minik bebeğe acımasızca tekme attı! O anlar kamerada

AVM´de minik bebeğe acımasızca tekme attı! O anlar kamerada

İşte soğan suyunun mucizevi faydaları!

İşte soğan suyunun mucizevi faydaları!

Terör örgütüne darbe! Bir ayda 15 milyon Hint Keneviri imha edildi

Terör örgütüne darbe! Bir ayda 15 milyon Hint Keneviri imha edildi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA