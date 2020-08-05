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Dünya

Afganistan'da Taliban'ın düzenlediği saldırıda 8 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'ın Belh vilayetinde, Taliban tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir sivil ile 7 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:54 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:54
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Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Belh vilayetinin Belh ilçesine bağlı Alem Hil bölgesinde yol kenarına yerleştirdiği bombayı, güvenlik güçlerini taşıyan zırhlı aracın bölgeden geçtiği sırada patlatmasının ardından silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 7 güvenlik görevlisi ile 1 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adıl, 6 sivilin yaralandığını ve çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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