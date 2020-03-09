Afganistan'da tartışmalı cumhurbaşkanı seçiminin ardından hem Gani hem Abdullah yemin etti

AA 09 Mart 2020 Pazartesi 21:16 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 21:16

Gani için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemin törenine Kabil'deki yabancı ülkelerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Gani, halkı selamlayarak konuşma yaptı.