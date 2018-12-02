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Afganistan’da üst düzey Taliban yetkilisi öldürüldü

ABD Özel Kuvvetleri ve Afgan güçlerinin Afganistan’daki ortak operasyonunda üst düzey bir Taliban militanı öldürüldü.

  • İHA
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Afganistan’ın Helmend vilayetinde Afgan güçleri ve ABD kuvvetleri Taliban’a yönelik ortak operasyon düzenledi. Taliban üst düzey askeri sorumlusu Mullah Mohammad Rahim Mannan ve 4 Taliban militanının Nawzad ilçesinde ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.
 
Taliban yaptığı açıklamada, Mullah Mohammad Rahim Mannan’ın öldüğünü doğruladı. Üst düzey bir Afgan yönetici ise yaptığı açıklamada, "Mannan, güneydeki en kıdemli Taliban komutanıydı ve ölümünün güvenlik üzerinde geniş bir etkisi olacak” ifadelerini kullandı.
 
Sangin ilçesinde Taliban'ın militanları eğittiği merkeze düzenlenen ayrı bir hava saldırısında ise 29 Taliban militanının öldürüldüğü açıklandı.
 

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