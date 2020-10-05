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Dünya

Afganistan'da vali konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü

Afganistan'dan Laghman kentinde Vali Rahmatullah Yarmal'ın konvoyuna gerçekleştirilen saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

IHA05 Ekim 2020 Pazartesi 10:56 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:56
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Afganistan’ın Laghman kentinin Sultan Ghazi Baba bölgesinde bir intihar bombacısı, Laghman Valisi Rahmatullah Yarmal’ın konvoyuna bombalı saldırı gerçekleştirdi. Saldırının Vali Yarmal’ın evinden ofisine geçtiği sırada düzenlendiğini belirtildi. Saldırıda 4’ü vali koruması olmak üzere 8 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian saldırıyı doğrulayarak, "Olay yerel saatle 09.50 sıralarında gerçekleşti ve 4’ü vali korumaları olmak üzere 8 kişi şehit oldu" ifadelerini kullandı.

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