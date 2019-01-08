Afganistan'daki çatışmada 10 korucuyla 11 Taliban militanı öldü
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 10 korucuyla 11 militanın öldüğü bildirildi.
- AA
Badgis Valiliği Sözcüsü Camşid Şahabi, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Badgis'in Kads ve Ab Kamari ilçelerindeki korucu karakollarına saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 10 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Şahabi, 5 korucunun yaralandığını söyledi.
Şahabi, çatışmada 11 militanın öldürüldüğünü, 9 militanın yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmada 32 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.
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