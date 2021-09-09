İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2021 Perşembe / 2 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4745
  • EURO
    10,0378
  • ALTIN
    487.305
  • BIST100
    1433.85
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afganistan'daki Yahudi için kritik tahliye: Komşuları zorla ikna etti
Dünya

Afganistan'daki Yahudi için kritik tahliye: Komşuları zorla ikna etti

İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşunda yer alan haberde, Afganistan'daki son Yahudi olarak bilinen Zebulun Simantov'un ülkeden ayrıldığı bildirildi. Afganistan'ı terk etmek istemeyen Simantov hakkında güvenlik şirketi sahibi Moti Kahana, KAN'a yaptığı açıklamada, 'Sonunda fikrini değiştiren şey, komşularının ona git ve çocuklarımızı da al çünkü onlar da tehlikede demeleri oldu.” ifadesini kullandı.

AA9 Eylül 2021 Perşembe 02:42 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 02:42
ABONE OL

Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayetinde doğan ve başkent Kabil'de ikamet eden Zebulun Simantov'un (62), günler önce ülkeden tahliye edildiği belirtildi.

Simantov'un yanı sıra çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 30 Afgan'ın, otobüsle adı açıklanmayan bir komşu ülkeye götürüldüğü ifade edildi.

Simantov'un, İsrail'e gelmesi halinde, Yahudi yasalarına aykırı olmasına rağmen uzun yıllardır İsrail'de kendinden ayrı yaşayan eşini boşamadığı için hukuken başının ağrıyabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle Simantov'un İsrail yerine ABD'ye yerleşmesi bekleniyor.

KENDİNİ ÜLKEDEN TAHLİYE ETMEK İSTEYEN ŞİRKETTEN PARA TALEP ETMİŞTİ

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından birçok Yahudi dernek, Simantov'u Afganistan'dan çıkarmak için girişimde bulunmuştu.

Haaretz gazetesinde 18 Haziran'da yer alan habere göre, Kahana'ya ait şirket, Simantov'u Afganistan'dan çıkarmak için girişimde bulundu.

İsrail asıllı ABD'li iş adamı Moti Kahana'ya ait özel güvenlik şirketinin, Simantov ve beraberindekilerin tahliyesini gerçekleştirdiği kaydedildi. Simantov kendisini tahliye etmek isteyen şirketten para talep etti ancak yetkililer bunu reddetti.

Bunun üzerine Simantov, Afganistan'dan ayrılmayı kabul etmedi.

Kahana, KAN'a yaptığı açıklamada, "Sonunda fikrini değiştiren şey, komşularının ona git ve çocuklarımızı da al çünkü onlar da tehlikede demeleri oldu." ifadesini kullandı.

Uluslararası basında Simantov'un kendisiyle röportaj yapmak isteyen gazetecilerden de para talep ettiğine yönelik haberler yer almıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.