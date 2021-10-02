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Dünya

Afganistan'ı DEAŞ paniği sardı! 4 kişi öldürüldü

Afganistan'da yabancı güçlerin çekilmesinin ardından DEAŞ saldırılarının artış gösterdiği Celalabad kentinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu 2'si Taliban mensubu 4 kişi hayatını kaybetti.

AA2 Ekim 2021 Cumartesi 22:06 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 22:06
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Başkent Kabil'in doğusundaki Nangarhar vilayetindeki Taliban yetkililerinden alınan bilgiye göre, silahlı saldırıda 2 Taliban mensubu ve 2 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Bağımsız Gazetecileri Koruma Derneği, Gazeteci-Yazar Sayed Maruf Sadat'ın olayda hayatını kaybeden siviller arasında olduğunu açıkladı. Hayatını kaybeden diğer sivilin ise Sadat'ın kuzeni olduğu belirtildi.

Gazeteci-Yazar Sadat'ın oğlunun da aralarında bulunduğu 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Bu arada, Cüzcan eyaletinin Akça ilçesindeki bir düğün salonunda bombalı saldırı meydana geldi.

Düğün salonu müdüründen alınan bilgiye göre, bombalı saldırıda biri gelin iki kişi hayatını kaybetti.

NANGARHAR'DA DEAŞ HAREKETLİLİĞİ ARTTI

Afganistan'daki yabancı güçlerin 31 Ağustos itibarıyla tamamen ülkeden çekilmesinin ardından, Taliban güçlerine yönelik DEAŞ saldırıları artış gösterdi.

Celalabad şehrinde düzenlenen bir dizi bombalı saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

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