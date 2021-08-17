17 Ağustos 2021 Salı 08:17 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 08:17

Afganistan'ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, ailesi ve iki danışmanıyla birlikte Umman'a gittiği ve bu körfez ülkesinden siyasi sığınma hakkı istediği bildirildi.

Tacikistan güvenlik güçlerine dayanılan haberi duyuran Rus "Lenta" yayını, Eşref Gani'yi taşıyan uçağın önceki gün Tacikistan'a hiç iniş yapmadığını duyurdu.

NEREDE OLDUĞU BELLİ OLDU

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Gani'yi taşıyan uçak, Duşanbe havalimanı üzerinde tur atmış; Tacikistan sivil havacılık dairesi Özbekistan, Türkmenistan ve İran hava sahasından geçiş izinlerini ayarladıktan sonra Umman'a gitmiş.

İddialara göre Eşref Gani'nin yanında ailesinin yanı sıra iki danışmanı, kançılarya şefi Mahmut Fazli ile ulusal güvenlik danışmanı Hamdullah Muhiba bulunuyor.Umman'dan alınan ancak henüz resmen doğrulanmayan diğer bilgilere göre ise Gani ve beraberindeki kişilere siyasi sığınmacı statüsü tanınmış.