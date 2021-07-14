Afganistan'ın 9 vilayetinde son 24 saatte Taliban ile çatışma oldu

AA 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:57 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:57

Çatışmalar sonucu 191 Taliban üyesinin öldürüldüğü aktarılarak, 154 militanın da yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Taliban'a karşı düzenlenen operasyon sonucu patlamaya hazır halde bulunan 14 bomba düzeneğinin imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise son 24 saatte Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır Kapısı dahil 3 ilçenin kontrolünü sağladıkları iddia edildi.

- Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı'nı ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise yüzde 80'in üzerinde alan hakimiyeti kurduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban, 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere, ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 3, Tahar vilayetinde 2, Kunduz vilayetinde de 3 ilçeyi kontrol eden hükümet güçleri de Taliban'ın elindeki ilçeleri geri almak için operasyonlarını sürdürüyor.