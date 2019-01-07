Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen patlamada, 6 sivil hayatını kaybetti
Paktika Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şah Muhammed Arya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paktika'nın Canihil şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 6 sivilin öldüğünü söyledi.
- AA
Patlamada 6 sivilin de yaralandığını bildiren Arya, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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