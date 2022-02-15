Afganlar meydanlarda toplanarak ABD Başkanı Biden'ı protesto etti

AA 15 Şubat 2022 Salı 16:30 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 16:31

Başkent Kabil, Belh, Logar, Maydan Vardak, Tahar ve Kandahar vilayetlerinde toplanan binlerce kişi ABD aleyhine sloganlar attı.

Protestolarda, Afganistan'ın 11 Eylül saldırılarının bir parçası olmadığı belirtilirken rezervlerin ülke bankalarına yatırılması talep edildi.

Tekbirler eşliğinde şehir meydanında yürüyen protestocular "Joe Biden, Afganistan halkına düşmanlık yapmayı bırak", "11 Eylül'ün Afgan halkıyla hiçbir alakası yok", "ABD müttefikleriyle beraber binlerce Afgan'ın ölümü ve Afganistan'ın tahribatı için tazminat ödemelidir" yazılı dövizler taşıdı.

AA muhabirine konuşan Kandahar sakinleri, ABD'nin aldığı kararı Afgan halkına yönelik yeni bir "zulüm" olarak tanımladı.

Hafız Nisar Ahmed, "ABD'nin yoksul Afganistan halkının sermayesini ve parasını kısıtlamasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Ahmed, Biden'ı söz konusu karardan geri dönmeye çağırdı.

Mevlevi Muhid Ahmed, "Afganistan'da yıllar süren işgale ve günahsız insanlara yönelik katliamlara neden olan ABD, şimdi de Afganistan halkının geliriyle oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.

İmel Kerimi de uluslararası toplumu, Biden'a tepki göstermeye çağırdı.

Kerimi, "Uluslararası toplum, Joe Biden'ın kararı karşısında adım atmalıdır. Çünkü şu an Afganistan'da güvenlik var. ABD yenilgisini, Afganistan halkının paralarını kısıtlayarak örtmek istiyor." değerlendirmesi yaptı.

Taliban'ın protestolar esnasında geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlemlenirken katılımcıların neredeyse tamamının erkek olması dikkati çekti.

- KARARI, BİDEN İMZALAMIŞTI



ABD Başkanı Joe Biden, imzaladığı kararnameyle Afganistan Merkez Bankasının dondurulmuş 7 milyar dolarının tamamının kullanıma açılmasına ve bu paranın 3,5 milyar dolarlık kısmının insani yardım temelinde doğrudan Afgan halkına aktarılmasına karar vermişti.

Biden, kalan 3,5 milyar doların ise 11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayrılması yönünde adım atmıştı.