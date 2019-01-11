AFP: ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye’den çekilmenin başladığını doğruladı
Fransız haber ajansı AFP'nin son dakika olarak aktardığı bilgiye göre, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye’den çekilmenin başladığını doğruladı.
- TM Dijital Haber Merkezi
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