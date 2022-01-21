AFRICOM, Çin'in Ekvator Ginesi'nde askeri üs kurmayı planladığı iddialarını doğruladı

AA 21 Ocak 2022 Cuma 17:52 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 17:52

AFRICOM Komutanı Orgeneral Stephen Townsend, Amerika'nın Sesi'ne (VOA) verdiği özel röportajında, Çin'in Ekvator Ginesi kıyısında ilk kalıcı askeri üssünü inşa etmek istediğini belirtti.

Afrikalı ortaklarını Çin ve ABD arasında seçim yapmaya zorlamadıklarını ifade eden Townsend, Çin'in Ekvator Ginesi'nde askeri üs inşa etmesinin ABD'yi ve bölge ülkelerini endişelendirdiğinin altını çizerek, "Onlardan diğer uluslararası ortaklarının endişelerini dikkate almalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer'ın Ekim 2021'de Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile Çin'in teklifini reddetmesi için görüştüğü iddia edilmişti.

- ÇİN-AFRİKA İLİŞKİSİ



Afrika kıtasında ana borç veren ülke konumunda bulunan Çin, kıta ülkelerini kendisine borçlandırarak "farklı bir sömürgecilik modeli denemekle" suçlanıyor.

ABD merkezli William & Mary Küresel Araştırma Enstitüsüne bağlı AidData verilerine göre Çin, 2000-2017 döneminde toplam 843 milyar dolar borç vererek dünyanın en alacaklı ülkesi konumunda bulunuyor.

Afrika kıtasıyla 2019'da 208 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan Çin, Afrika'nın en önemli ticaret ortağı olmaya devam ediyor.