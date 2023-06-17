Afrika Aslanı 2023 tatbikatı tamamlandı

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, ülkenin güneyindeki Tantan kentinde, Afrika Aslanı 2023'ün kapanış gününde, Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ile ABD Silahlı Kuvvetleri, ortak hava ve kara tatbikatı düzenledi.

Tatbikat kapsamında F-16 ve B-1B bombardıman uçakları sortiler gerçekleştirirken, hava destekli kara birliklerinin düşmanla yüzleşme süreci simüle edildi.

Manevralar sırasında öne çıkan faaliyetler ise "hareket planlama tatbikatı, gece gündüz müşterek kara, deniz ve hava taktik tatbikatları, kitle imha silahlarıyla mücadele manevraları, özel kuvvetlerin ortak tatbikatı, hava harekatları, halka cerrahi ve tıbbi hizmetler sunan bir askeri sahra hastanesinin kurulması" şeklinde sıralandı.



Tatbikatın, bölgede güvenlik ve istikrarı artırmak için Fas-ABD askeri işbirliğinin pekiştirilmesine katkı sunduğu ifade edilerek, söz konusu manevranın Agadir, Tiznit, Tifnit, Tantan, Mahbes, Kenitra ve Bin Cerir olmak üzere Fas'ın 7 bölgesinde düzenlendiği aktarıldı.

Tatbikata Fas ve ABD'nin yanı sıra yurt dışından 14 ülkeyi temsil eden yaklaşık 6 bin asker katıldı. Sierra Leone, Mısır, Liberya, Portekiz, Cape Verde, Pakistan, Azerbaycan ve Macaristan'dan askeri gözlemciler de tatbikata iştirak etti.

Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatı kabul edilen "Afrika Aslanı 2023" 5 Haziran'da başlamıştı. İlk yıllarında Fas ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından yapılan tatbikat, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Afrika'dan çeşitli ülkelerin de katılımıyla geleneksel hale gelmişti.