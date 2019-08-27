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Afrika, atık yönetimi konusunda Japonya modeline geçecek

Afrika, atık yönetimi konusunda Japon teknolojisi kullanmaya başlayacak. Japonya ve 36 Afrika ülkesinden delegelerin bir araya geldiği toplantıda, pilot ülkenin Mozambik olması kararlaştırıldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Japonya ve 36 Afrika ülkesinden delegeler Yokohama kentinde bir araya gelerek atık yönetimi üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.
 
Japonya Radyo ve Televizyon Kurumu NHK’da yer alan habere göre, söz konusu toplantı, yarın aynı kentte Afrika’nın kalkınması hakkında düzenlenecek uluslararası konferanstan önce yapıldı.
 
Japona Çevre bakanı Yoshiaki Harada, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Afrika’daki pek çok ülke, atıklarıyla başa çıkma noktasında sıkıntılar yaşıyor. Bu sorunun aşılması, öncelikler arasında yer alıyor.” diye konuştu.
 
Delegelerin, atık sahalarına Japon teknolojisinin tesis edilmesi noktasında anlaştıkları bildirildi. Bu kapsamda, daha hızlı ve daha güvenli bir ayrıştırma yapılabilmesi adına boru hatları ile hava menfezleri döşeneceği belirtildi.
 
Bu metodun ilk olarak Mozambik’te kullanılacağı, ardından ise diğer Afrika ülkelerine yayılacağı ifade edildi.
 
Delegeler ayrıca, Afrika’da bir eğitim merkezi oluşturulması ve insanların atık yönetimi konusunda bilgi sahibi yapılması konularında fikir birliğine vardı.

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