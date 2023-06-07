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Dünya

Afrika barış misyonu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için devreye girdi

Afrikalı liderler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk faaliyeti yürütmek için ay ortasında taraflarla görüşmeye başlayacaklarını bildirdi.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 17:47 - Güncelleme:
Afrika barış misyonu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için devreye girdi
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın ofisinden yapılan açıklamada, Komorlar Birliği, Mısır, Senegal, Uganda, Zambiya ve Güney Afrika liderlerinin hem Rus hem Ukrayna tarafıyla ateşkesin sağlanması ve nihai çözümün bulunması için görüşmeler yürüteceği belirtildi.

Açıklamada, liderlerin haziran ayı ortasında Ukrayna ve Rusya'ya seyahat edebileceği aktarıldı.

Ramaphosa, geçen ay bazı Afrika ülkesi liderlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabalarının bir parçası olarak barış misyonu oluşturacağını duyurmuştu.

Savaşın yol açtığı enerji ve gıda krizinden en fazla etkilenen bölgelerden biri Afrika kıtası olmuştu.

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