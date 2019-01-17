Afrika Birliği Dönem Başkanı Kagame, KDC'de yükselen seçim tansiyonuna karşı Birlik üyelerinin çözüm üretmesini istedi

Güney Afrika Kalkınma Topluluğuna (SADC) üye ülkelerin liderleri ve Afrika Birliği temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan Kagame, Afrika Birliği üyesi ülkelerin bölgede yaşanan hadiselere doğrudan çözüm üretememesinin kıtada yabancıların müdahalelerine kapı araladığını dile getirdi.

Toplantıyla ayrıca ülkede yaşananlara ilişkin ortak bir anlayışa sahip olma bilinci yaratmak istediklerini ifade eden Kagame, "KDC'de bazıları resmi bile olmayan gözlemciler farklı farklı açıklamalar yapıyor." diye konuştu.

Tüm taraflara demokrasiyi koruma çağrısında bulunan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ise barışçıl yollarla güç değişiminin sağlanması halinde bunun Kongo halkının yararına olacağını hatırlattı.

Vatikan, Tshisekedi'nin kazandığını yalanladı

KDC'de yaklaşık 2 yıldır ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimleri 30 Aralık'ta yapıldı.

KDC Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu, ana muhalefet partisi Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliğinin (UDPS) Genel Başkanı Felix Tshisekedi'nin oyların yüzde 38,57'sini alarak seçimin galibi olduğunu duyurdu.

Komisyon, bazı muhalefet partilerinin çatı adayı olan Martin Fayulu'nun ise oyların yüzde 35,2'sini aldığını açıkladı.

Seçimlerde 40 bin gözlemcisi olduğunu ileri süren Vatikan'a bağlı Katolik Kilisesi ise seçimi muhalif adaylardan Tshisekedi'nin kazandığını yalanladı.

Farklı kaynaklardan aldığı seçim sonuçlarını analiz eden İngiliz Financial Times gazetesi de seçimi kazanan adayın Tshisekedi değil Martin Fayulu olduğunu yazdı.

Eski bir Exxon Mobil yöneticisi olan Fayulu, seçim sonuçlarına itiraz ederek oyların yüzde 61'ini aldığını ileri sürdü.

Ülkedeki Anayasa Mahkemesinin itirazları değerlendirerek, sonuçlara ilişkin bir karara varması bekleniyor.