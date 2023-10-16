İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2023 Pazartesi / 2 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8714
  • EURO
    29,4829
  • ALTIN
    1720.11
  • BIST100
    7934.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afrika Birliği heyeti Türkiye'yi ziyaret edecek
Dünya

Afrika Birliği heyeti Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği Sağlık, İnsani İşler ve Sosyal Kalkınma Komiseri Minata Samate Cessouma başkanlığındaki Afrika Birliği heyetinin Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

IHA16 Ekim 2023 Pazartesi 21:53 - Güncelleme:
Afrika Birliği heyeti Türkiye'yi ziyaret edecek
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Afrika Birliği Sağlık, İnsani İşler ve Sosyal Kalkınma Komiseri Minata Samate Cessouma başkanlığındaki Afrika Birliği heyeti, 17-18 Ekim 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde alınan kararlar ve belirlenen işbirliği alanları çerçevesinde, ülkemiz ile Afrika Birliği arasındaki Ortaklık ilişkisi tüm veçheleriyle gözden geçirilecektir. Türkiye, stratejik ortağı Afrika Birliği ile işbirliğinin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine özel önem vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.