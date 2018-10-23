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Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Quartey: Kabul edilemez ve dehşet verici

Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin “kabul edilemez ve dehşet verici” yorumunu yaptı.

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Kaşıkçı cinayetinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen hiçbir resmi  açıklama yapmayan Afrika Birliğinden konuya dair ilk yorum geldi.
 
Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’daki Afrika Birliği Genel  Merkezi'nde Azerbaycan tarafından düzenlenen bir resepsiyona katılan Quartey, AA  muhabirinin Kaşıkçı cinayetine ilişkin sorusu üzerine, “(Cinayet) Kabul edilemez  ve dehşet verici.” dedi.
 
Afrika Birliği Sözcüsü Ebba Kalondo ise daha önce konuya ilişkin  kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakmıştı.

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