Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed: Sudan'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyorum

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, caddelerdeki şiddeti, ölümleri ve muhaliflerin gözaltına alınmasını kaygıyla izlediğini vurgulayarak "Sudan’daki siyasi gelişmeleri artan bir endişeyle takip ediyorum" ifadesine yer verdi.

Ülke genelinde bugün düzenlenecek gösterilere atıfta bulunan Muhammed, tüm taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

Tüm bu yaşananların Sudan tarihi için bir test dönemi olduğuna işaret eden Muhammed, “Sudanlı siyasi liderlere ülkenin acil sorunlarına cevap verilmesi için yapıcı ve barışçıl yolları izleme sorumluklarını hatırlatıyorum.” ifadesini kullandı.

Sudan'da 19 Aralık'ta başlayan gösteriler, başkent Hartum dahil ülkedeki 18 vilayetin 14'üne sıçrarken eylemler nedeniyle Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Göstericiler, ekmek fiyatlarının üç katına çıkması, yakıt ve tüp gibi ürünlerde aşırı fiyat artışı ile ekonomik krizi protesto ediyor.