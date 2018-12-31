Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed: Sudan'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyorum

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, yaklaşık 2 haftadır protestoların devam ettiği Sudan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini belirtti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, caddelerdeki şiddeti, ölümleri ve muhaliflerin gözaltına alınmasını kaygıyla izlediğini vurgulayarak "Sudan’daki siyasi gelişmeleri artan bir endişeyle takip ediyorum" ifadesine yer verdi.

Ülke genelinde bugün düzenlenecek gösterilere atıfta bulunan Muhammed, tüm taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

Tüm bu yaşananların Sudan tarihi için bir test dönemi olduğuna işaret eden Muhammed, “Sudanlı siyasi liderlere ülkenin acil sorunlarına cevap verilmesi için yapıcı ve barışçıl yolları izleme sorumluklarını hatırlatıyorum.” ifadesini kullandı.

Sudan'da 19 Aralık'ta başlayan gösteriler, başkent Hartum dahil ülkedeki 18 vilayetin 14'üne sıçrarken eylemler nedeniyle Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Göstericiler, ekmek fiyatlarının üç katına çıkması, yakıt ve tüp gibi ürünlerde aşırı fiyat artışı ile ekonomik krizi protesto ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

Osmanlı Ordusunun Kudüs´e girmesi - Tarihte bugün 30 Aralık 1516

ABD'yi tedirgin eden uçak

ABD'yi tedirgin eden uçak

'Fatih'ten umutluyuz sondajlar hızlanacak'

'Fatih'ten umutluyuz sondajlar hızlanacak'

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA