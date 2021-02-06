Afrika Birliği Komisyonu'nun başkanı değişmedi

AA 06 Şubat 2021 Cumartesi 21:47 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 21:47

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanlığına, ikinci kez Musa Faki Muhammed seçildi.

Muhammed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AfB Liderler Zirvesi'nin 34'üncüsünde yeniden başkan seçildiğini duyurdu.

Tarihi bir oylama yapıldığını belirten Faki, Başkan Yardımcılığına seçilen Dr. Monique Nsanzabaganwa'yı da tebrik ederek "Birlikte yapacağız." mesajını paylaştı.



AfB Liderler Zirvesi'nin 34'üncüsü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenleniyor.

Dünyayı saran salgınla mücadele ve kıtadaki kültürel mirası koruma gündemiyle bir araya gelen Afrikalı liderler, bu çerçevede aşı tedariki ve aşılama süreci ile 2021 yılının teması "Afrika kültür ve sanat mirası" konularını öncelikli olarak ele alacak.

Afrikalı liderler, Sahel bölgesi, Libya, Güney Sudan ve Somali'deki güvenlik meselelerini de tartışacak.

Bu arada, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, dönem başkanlığı görevini, 2021-2022 için Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye devretti.