Afrika Birliği Nijer'e karşı ECOWAS'ın yanında

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nijer'deki krizin çözümüne yönelik ECOWAS kararlarına destek verildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Nijer'de anayasal düzeni değiştirmeye yönelik adımlar karşısında ülkede anayasal düzene geçiş ve ev hapsindeki Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılması da dahil ECOWAS tarafından alınan tüm kararların desteklendiği belirtildi.

Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un kötü gözaltı şartlarından derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, cunta rejimine, Bazum'un serbest bırakılması ve ECOWAS ile anlaşmaya gidilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Demokratik bir süreçle seçilmiş cumhurbaşkanına bu şekildeki muamele kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Son olarak uluslararası topluma, Cumhurbaşkanı Bazum'a destek olunması çağrısı yapıldı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da Nijer'deki darbe gündemiyle dün düzenlenen ECOWAS Zirvesi'nde "anayasal düzenin tesisi için" üye ülkelerin savunma bakanlarına, ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verilmişti.

- ASKERİ MÜDAHALE İLK KEZ 30 TEMMUZ'DA GÜNDEME GELMİŞTİ



Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

ECOWAS, Nijer'de askerin yönetime el koyması sonrası 30 Ağustos'ta ilk kez toplanmış ve cuntaya, Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine askeri operasyon başlatmamıştı. Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin de tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

