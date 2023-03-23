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Dünya

Afrika Birliği, Somali'de Eş-Şebab ile mücadele için 90 milyon dolar yardım talep etti

Afrika Birliği'nin (AfB), Somali'de terör örgütü Eş-Şebab ile mücadele için 90 milyon dolar yardım talep ettiği bildirildi.

AA23 Mart 2023 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
Afrika Birliği, Somali'de Eş-Şebab ile mücadele için 90 milyon dolar yardım talep etti
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AfB Siyasi İşler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye, basına yaptığı açıklamada, Somali'de terörle mücadelede daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Adeoye, Eş-Şebab ile mücadelede 90 milyon dolar yardım talep ettiklerini açıklayarak yeterli desteğin sağlanamaması durumunda birçok bölgenin örgütün eline geçebileceği uyarısında bulundu.

Somali'deki durumun çok kritik olduğuna dikkati çeken Adeoye, "Uluslararası toplumun Somali'ye olan ilgisini kaybetmesini istemiyoruz." dedi.

Adeoye, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya desteğine dikkati çekerek aynı yardımın Somali'ye de sağlanmasını istedi.

Somali'de Afrika Birliği Geçiş Misyonu kapsamında 20 binden fazla asker görev yapıyor.

Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.

Örgüt, aynı zamanda Somali'nin komşusu Kenya'da da zaman zaman terör eylemleri düzenliyor.

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