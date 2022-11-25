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Dünya

Afrika Birliği, Somali'deki 2 bin barış gücü askerinin çekilmesini 6 ay erteledi

Afrika Birliği, Somali'den bu yıl sonunda çekilmesi planlanan 2 bin askerin 6 ay daha ülkede kalacağını açıkladı.

AA25 Kasım 2022 Cuma 00:01 - Güncelleme:
Afrika Birliği, Somali'deki 2 bin barış gücü askerinin çekilmesini 6 ay erteledi
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Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyince alınan kararda, Somali hükümetinin talebi üzerine ilk aşamada geri çekilmesi planlanan 2 bin askerin Haziran 2023'e kadar ülkede görev yapmayı sürdüreceği belirtildi.

Ülkeden tamamıyla çekilerek güvenliği Somali ordusuna bırakmayı planlayan Afrika Birliği, 2024 yılı sonundaki tam çekilme planının ise halen geçerli olduğunu ifade etti.

Terör örgütü Eş-Şebab'a karşı geniş çaplı operasyonlar yürüten Somali ordusu, ele geçirilen bölgeleri koruyacak ve lojistik destek sağlayacak ek kuvvete ihtiyaç duyuyor.

Somali'de ülke güvenliğini tehdit eden ve pek çok köy ve kasabayı elinde bulunduran terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadele veren Afrika Birliği güçleri, 15 yıldır ülkede görev yapıyor.

Binlerce askerin yanı sıra polis ve insani yardım görevlilerinin de yer aldığı misyonda çok sayıda ülkeden birlik bulunuyor.

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