Afrika Birliği, Sudan'ın üyeliğini askıya aldı
Afrika Birliği (AU), başkent Hartum'da protestoculara yönelik uygulanan şiddet nedeniyle Sudan'ın üyeliğini askıya aldı.
- İHA
Afrika Birliği (AU), Pazartesi günü başkent Hartum'da onlarca göstericinin oturma eylemi sırasında vurularak öldürülmesinin ardından Sudan'ın üyeliğini askıya aldı. AU Barış ve Güvenlik Dairesinin Twitter'da yaptığı açıklamada, Sudan'ın birliğin faaliyetlerine katılımının mevcut krizden çıkmanın tek yolu olarak sivil yönetime geçiş otoritesinin etkili bir şekilde kurulmasına kadar askıya alındığı bildirildi.
Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi, Pazartesi günü meydana gelen şiddet olaylarında en az 108 kişinin öldürüldüğünü, 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.