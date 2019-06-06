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Afrika Birliği, Sudan'ın üyeliğini askıya aldı

Afrika Birliği (AU), başkent Hartum'da protestoculara yönelik uygulanan şiddet nedeniyle Sudan'ın üyeliğini askıya aldı.

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Afrika Birliği (AU), Pazartesi günü başkent Hartum'da onlarca göstericinin oturma eylemi sırasında vurularak öldürülmesinin ardından Sudan'ın üyeliğini askıya aldı. AU Barış ve Güvenlik Dairesinin Twitter'da yaptığı açıklamada, Sudan'ın birliğin faaliyetlerine katılımının mevcut krizden çıkmanın tek yolu olarak sivil yönetime geçiş otoritesinin etkili bir şekilde kurulmasına kadar askıya alındığı bildirildi.
 
Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi, Pazartesi günü meydana gelen şiddet olaylarında en az 108 kişinin öldürüldüğünü, 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

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