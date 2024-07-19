Afrika Birliği'nde gündem eğitim ve ekonomik entegrasyon

AfB'nin dışişleri bakanları ve temsilcileri, AfB Yürütme Konseyi'nin 45. Olağan Oturumu için Akra'da bir araya geldi.

Toplantıda, kıtada eğitim, ekonomik entegrasyon ve barışın güçlendirilmesine yönelik stratejiler görüşüldü.

BARIŞ VE GÜVENLİK AÇIKLAMASI

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, oturumdaki konuşmasında, AfB Barış Fonu'nun faaliyete geçmesiyle birlikte barış ve güvenlik alanında önemli adımlar atıldığını ancak uluslararası ortaklara olan bağımlılığın azaltılması gerektiğini belirtti.

AfB Yürütme Konseyi Başkanı Mohamed Salem Ould Merzoug da küresel krizlerin yarattığı zorlukları kabul etmekle birlikte kıtanın bunların üstesinden gelebileceğine dair iyimserliğini ifade etti.

GÜNDEM 2063 ÇAĞRISI

Merzoug, Afrika'yı geleceğin "küresel güç merkezine" dönüştürmeyi amaçlayan "Gündem 2063"ün iddialı hedeflerine ulaşılması için çabaların yenilenmesi çağrısında bulundu.

Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey de Gana'nın, "Gündem 2063"ü ilerletme konusundaki kararlılığının altını çizdi ve Afrika finans kurumlarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Botchwey, ayrıca, özellikle eğitim sektöründe Afrika'nın potansiyelinden faydalanılması çağrısı yaptı.