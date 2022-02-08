Afrika Boynuzu ülkesi felaketi yaşıyor! BAE acil yardım gönderdi

AA 8 Şubat 2022 Salı 19:33 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 19:33

Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE devletince kuraklıkla boğuşan Afrika ülkesi Somali için BAE Kızılayı üzerinden acil yardım programı başlatıldı.

Somali'de yaşanan kuraklık felaketinin etkilerini hafifletmek amacıyla hava köprüsü oluşturulduğu ve BAE'nin gönderdiği ilk yardım uçağının başkent Mogadişu'ya ulaştığı aktarıldı.



Program kapsamında daha sonra da BAE'den yardım yüklü bir geminin yola çıkacağı kaydedildi.



İçme suyu sıkıntısı yaşanan ülkede, yardım programı kapsamında tankerlerle göçmenlerin bulunduğu bölgelere içme suyu taşınması ve su kuyusu açılması gibi çalışmalara da yer verileceği ifade edildi.



Haberde ayrıca, Afrika Boynuzu ülkelerinden Somali'de son 3 sezondur devam eden kuraklık nedeniyle 4,6 milyon insanın acil yardıma muhtaç olduğu, 345 bin kişinin de iç göçe mecbur kaldığı hatırlatıldı.



Somali hükümeti, ülkede yaşanan kuraklığın ölümcül etkileri nedeniyle 10 Kasım 2021'de "küresel yardım" çağrısı yapmış, 23 Kasım'da da ülke çapında "acil durum" ilan etmişti.



Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.