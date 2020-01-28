İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9437
  • EURO
    6,5506
  • ALTIN
    302.448
  • BIST100
    120150
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afrika Boynuzu'ndaki üç ülkeden ortak eylem kararı
Dünya

Afrika Boynuzu'ndaki üç ülkeden ortak eylem kararı

Barışa imza attıktan sonra iş birliğini geliştirmeye çalışan Afrika Boynuzu'ndaki Etiyopya, Eritre ve Somali, 2020 için hazırlanan ortak eylem planını kabul etti.

AA28.01.2020  09:27 - Güncelleme: 28.01.2020  09:27

Eritre'nin başkenti Asmara'da bir araya gelen ülke liderleri, dün akşam son bulan üçlü zirve sonrasında ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, 2018'de imzalanan anlaşmaya atıfta bulunularak, liderlerin "2020 Ortak Hareket Planı'nı" kabul ettikleri ve Afrika Boynuzu'nda yeni bir ittifakın kurulmasını değerlendirme konusunda uzlaşıya vardıkları belirtildi.

Terörizmin yanı sıra insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi ortak sorunlara karşı birlikte hareket edileceğinin altı çizilen açıklamada, tüm ülkelerin bölgenin kalkınması için insan ve doğal kaynaklarını seferber etmeyi önceleyeceği vurgulandı.

Etiyopya ve Eritre arasında 2018'de yapılan barışın ardından, Eritre ve Somali de birbirine yakınlaşarak karşılıklı üst düzey ziyaretler yapılmıştı.

Asmara'da Eylül 2018'de düzenlenen Somali, Etiyopya ve Eritre liderler zirvesinde siyasi, güvenlik ve ekonomi alanlarında sürdürülebilir ilişkiler kurulması ve söz konusu ülkelerin vatandaşlarının sınır geçişlerinin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Deprem gecesi milli İHA detayı
Deprem gecesi milli İHA detayı

Deprem gecesi milli İHA detayı

Vedat Muriqi için dünya devi devrede
Vedat Muriqi için dünya devi devrede

Vedat Muriqi için dünya devi devrede
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.