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Dünya

Afrika İklim Zirvesi temiz enerji için toplanıyor

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Afrika İklim Zirvesi'nde Afrika için sürdürülebilir gelecek, finansal kaynaklar ve uluslararası işbirliği konuları ele alınacak.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 15:36 - Güncelleme:
Afrika İklim Zirvesi temiz enerji için toplanıyor
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Africanews'te yer alan habere göre, Afrika Birliği ile Kenya hükümeti ortaklığında gerçekleştirilen "Afrika ve dünya için yeşil büyümeyi ve iklim finansmanı çözümlerini desteklemek" temalı zirve, Nairobi'deki Kenyatta Uluslararası Kongre Merkezi'nde başladı.

Zirve, aralıkta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesi müzakere ve ön hazırlık olarak değerlendiriliyor.

Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, konferans öncesi yaptığı açıklamada, zirveden olumlu sonuçlar beklediğini söyledi.

Afrika'da baş gösterecek olası bir iklim krizinde bölgenin finansal açıdan desteklenmesi gerektiğini belirten Ruto, "Küresel bir sorun haline gelen iklim krizi konusunda bu konferansta Afrika'ya yönelik olumlu çözümlerin çıkacağını umuyorum." dedi.

Ruto, iklim kriziyle mücadele için Afrika'nın da bir an önce yeşil enerji devrine geçmesi gerektiğini, bunu başarmak için kıtanın ciddi bir finansmana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Afrika Ekonomik Dönüşüm Merkezi'nden (ACET) Mavis Owusu Gyamfi ise Afrikalı liderlerin Afrika'yı artık kurban gibi görmemeleri gerektiğini ifade etti.

Afrika'nın dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim krizinde kritik bir oyuncu olduğunu anlatan Gyamfi, zirvede ele alınacak en önemli önceliklerden birinin de Afrika ülkelerinin borçlarının hafifletilmesi olduğuna işaret etti.

Zirvede Afrika ülkelerine finansman sağlama, karbon ayak izi, ekonomik büyüme, yenilikçi stratejiler ve sürdürülebilir kalkınma gibi konuların görüşüleceğini kaydeden Gyamfi, zirve boyunca iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye yönelik yenilikçi yaklaşımların da ele alınacağını vurguladı.

- YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Zirveye Afrikalı devlet başkanları, COP28 Başkanı Sultan Al Jaber, ABD'nin İklim Özel Başkanlık Elçisi John Kerry'nin yanı sıra birçok uluslararası kuruluş katılım sağlıyor.

Zirvenin sonunda Afrika'nın yeşil enerjiye geçişi planını içeren Nairobi Deklarasyonu'nun yayımlanması planlanıyor.

Kenya hükümeti, üç gün sürecek, 20 devlet başkanı ve yaklaşık 30 bin ziyaretçinin katılım sağlayacağı zirve için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

  • Afrika İklim Zirvesi
  • sürdürülebilir gelecek
  • finansal kaynaklar

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