Afrika kıtasında Kovid-19 vakaları durdurulamıyor

AA 7 Eylül 2021 Salı 20:56 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 20:56

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bin 275'e ulaştı. Kıtada vaka sayısı 8 milyon 3 bin 746 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 162 bin 70'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 137,7 milyon doz aşı ulaştı.

Yaklaşık 104,2 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranı yüzde 2,93 düzeyinde bulunuyor. En fazla aşının yapıldığı ülke ise 33 milyon dozla Fas.

