AA 30 Nisan 2020 Perşembe 17:29 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 17:32

Nkengasong, Nature dergisinde yayımlanan makalesinde, dünyada Kovid-19 sonrası tıbbi malzemelerde görülen yarışı eleştirerek, salgın sonrasında "küresel dayanışma" yerine bir tür "küresel himayeciliğin" ortaya çıktığını belirtti.

Afrika ülkelerinin ödeyecek yeterli parası bulunmasına rağmen tanıda kullanılan diagnostik reaktifleri satın alamadığını ve güçlü ülkelerin yarışının sürdüğünü ifade eden Nkengasong, hiç kimseden iyilik talep etmediklerini sadece küresel bir dayanışmaya ihtiyaç duyduklarını kaydetti.



Nkengasong, Afrika ülkelerine de çağrıda bulunarak, ihracatın mümkün olduğu ülkelerde masada yer kapmaya çalışan küçük müşteriler gibi değil tek bir müşteri gibi oturmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Sıklıkla Çin'den gelen testleri kullanan Afrika ülkelerinde, şu ana kadar 37 binden fazla vaka görülürken, yaklaşık 1600 kişi ise hayatını kaybetti.