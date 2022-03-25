Afrika Su Derneği Başkanı Usher: Suyun çok olduğu ülkelerde suya erişim kısıtlı

Usher, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen "9. Dünya Su Forumu" kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 salgınıyla suyun, toplum sağlığı için öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Usher, bu süreçte bazı Afrika ülkelerinin suya erişimi kolaylaştırdığını kaydetti.

Usher, bazı ülkelerin salgın sürecinde su aboneliğinden ücret almadığını, bazı ülkelerin de ücretsiz su dağıtımı yaptığını anlattı.

Afrika'nın sanılanın aksine sudan yoksun bir kıta olmadığına dikkati çeken Usher, "Afrika'da yer altı ve yağmur suları da dahil 5 milyar metreküp su bulunuyor ancak içme suyu, elektrik ve sulama için bunun sadece yüzde 5'i kullanılabiliyor." dedi.

Usher, Afrika'nın su kaynaklarından yeteri kadar yararlanamamasının sebepleri arasında altyapı ve siyasi irade eksikliği olduğunu kaydetti.

- "SUYUN ÇOK OLDUĞU ÜLKELERDE SUYA ERİŞİM KISITLI"

Kıtada suya erişim konusunda da bir paradoks olduğuna dikkati çeken Usher, "Su kaynakları az olan ülkelerin suya erişimleri çokken, su kaynakları çok zengin ülkelerin suya erişimi ise bir o kadar kısıtlı. Örneğin Fas neredeyse bir çöl ülkesi ama suya erişimi çok yüksek. Tam tersi olarak da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni (KDC) söyleyebiliriz. KDC'de su çok ama neredeyse nüfusun yarısı suya erişemiyor." ifadelerini kullandı.

Usher, kıtada halihazırda var olan suya erişimi artırmak adına su kuyularının da etkili bir yöntem olduğunu, aynı zamanda su israfının da önüne geçmek gerektiğini söyledi.

Afrika'nın yakın gelecekte dünyada çok daha önemli bir konumda olacağına dikkati çeken Usher, "Gelecek 50 yılda ticari aktivitelerin ana merkezi Afrika olacak. Gerçekten bundan yararlanmak istiyorsanız önce suya sahip çıkmak gerekiyor. Hem daha geniş su erişimine ihtiyacımız var hem de daha çok su tasarrufuna. Aynı zamanda su kirliliğinin de önüne geçmek lazım. Bu zengin su kaynaklarını plastikle kirletiyoruz. Su olmazsa hayat olmaz." diye konuştu.

- AFRİKA'DA 500 MİLYON KİŞİ SUYA ERİŞİMDE SORUN YAŞIYOR

Her yıl 22 Mart'ta kutlanan Dünya Su Günü'nün bu yılki teması, "Yer altı suları: Görünmezi görünür kılmak" olarak belirlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve UNESCO'nun ortak hazırladığı BM Dünya Su Gelişimi raporunda, dünyadaki tatlı suyun yüzde 99'unu yer altı sularının oluşturduğu ifade edildi.

Afrika'da yer altı su kaynaklarının oldukça zengin olduğuna dikkat çekilen raporda, buna karşın kıtada 500 milyon kişinin suya erişimde sorun yaşadığı vurgulandı.

Raporda, suya erişimin en yüksek olduğu Afrika ülkeleri Mısır, Botsvana, Gabon, Morityus ve Tunus olarak sıralanırken, en düşük olduğu ülkeler ise Somali, Çad ve Nijer olarak listelendi.

Kıtada her 10 kişiden 3'ünün içme suyu bile bulamadığı kaydedilen raporda, Sahra Altı Afrika'da bir kişinin günlük ortalama 30 dakikasını su bulmak için harcadığının, bu zamanın yıllık 40 milyar saate ulaştığının altı çizildi.