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Dünya

Afrika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar artıyor

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Cezayir'de 437, Mısır'da 359, Güney Afrika'da 93, Fas'ta 58, Tunus'ta 40, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) 32, Somali'de 28, Sudan'da 25, Mali'de 24 ve Liberya'da 20'ye yükseldi.

AA29 Nisan 2020 Çarşamba 04:27 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:27
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Mısır'da 260, Güney Afrika'da 203, Cezayir ve Fas'ta 132'şer, Gana'da 121, Senegal'de 87, Gine'de 77, Ekvator Ginesi'nde 57, Somali'de 48 ve Sudan'da 43 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19 nedeniyle Mısır'da 22, Gana ve Cezayir'de 5'er, Sudan, Liberya'da 4, Güney Afrika ve Fas'ta 3'er, Somali DKC ve Çad'da 2'şer, Mali ve Tunus'da 1'er kişi hayatını kaybetti.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı Cezayir'de 437, Mısır'da 359, Güney Afrika'da 93, Fas'ta 58, Tunus'ta 40, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) 32, Somali'de 28, Sudan'da 25, Mali'de 24 ve Liberya'da 20'ye yükseldi.

Bu arada Çad'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölümler rapor edilmiş oldu.

Cibuti, Güney Sudan, Gabon, Kenya, Esvatini, Sierra Leone, Zambiya, Burkina Faso, Botsvana ve Etiyopya'da da vakalarda artış yaşandı.

- SALGININ AFRİKA'DAKİ SON DURUMU

Kıtada ilk olarak Mısır'da görülen ve Avrupa'dan gelen Kovid-19 vakaları, güneydeki Lesotho ve doğudaki Komorlar Birliği dışında tüm kıtaya yayıldı. Virüs şu ana kadar en fazla Mısır, Güney Afrika, Fas, Cezayir, Kamerun ve Gana'da görüldü.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada 33 bin 566 Kovid-19 vakası görüldü, bunlardan 1469'u yaşamını yitirdi. Kıtada hastalığa yakalanan 10 bin 152 kişi ise sağlığına kavuştu.

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