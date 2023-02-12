Afrika ülkelerinin depremzedelere desteği sürüyor

Dünyanın en yoksul ülkelerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'da Zemzem Yardımlaşma Vakfı ve Zemzem Üniversitesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenleri anmak için tören düzenlendi.

Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler için dua edilirken depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Üniversitenin Rektörü Doktor Muhammed Harbi, 2011'de Somali'ye kuraklık vurduğunda ilk yardıma koşan ülkenin Türkiye olduğunu ifade ederek, bağış kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanya kapsamında şimdiye kadar 50 bin dolar yardım topladıklarını belirten Harbi, "Bugün vefa günüdür. O günler, Somali'nin en zor günleriydi. Şimdi bu zor gününde Türkiye'nin yanındayız." dedi.

- Taziye mesajları

Öte yandan Türk hükümeti ve halkı için taziye mesajı gelmeye devam etti.

Somali Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdullahi Nor, eski Başbakan Muhammed Hüseyin Roble, çok sayıda siyasetçi ve milletvekili Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğini ziyaret ederek, taziye defterini imzaladı.

Mogadişu Üniversitesinde öğrenciler ve idareciler bir araya gelerek depremden etkilenen Türkler ve Suriyeliler için dua etti.

Ayrıca, Uganda'da Ulusal Cami'de depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Sudan

Sudan'da siyasiler, askeri yetkililer, çeşitli ülkelerin büyükelçileri, iş insanları, bazı rektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Sudan Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Muhammed Hasan Dahab, eski Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, İngiltere ve Cezayir'in de aralarında bulunduğu ülkelerin büyükelçileri, askeri yetkililer, iş insanları, kanaat önderleri ve STK temsilcileri "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladı.

- Cibuti

Cibuti'de ise Türkiye tarafından inşa edilen Sultan 2. Abdülhamid Han Camisi'nde akşam namazından sonra depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Cenk Uraz'ın da katıldığı etkinlikte Müslümanlar, depremde hayatını kaybedenler için dualar etti.