Afrika ülkesi karıştı! ''Dış güçler manipüle etmeye çalışıyor''

AA 08 Mart 2021 Pazartesi 07:16 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 07:16

Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, muhalif lider Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sokak olaylarında bazı dış güçlerinin manipülasyonu olduğunu söyledi.

Sall, France24 kanalının yayınına katılarak, ülkedeki olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sonko hakkında yapılan suçlamaların akabinde hukuki bir sürecin işlediğini hatırlatan Sall, halkın kendi hakları için çoğu zaman hükümetin de desteğiyle eylemler yaptığını ve bunda hiçbir sorun olmadığını söyledi.

Sall, Senegal'de ilk kez devleti temsil eden kurumların saldırıya uğradığı bir dönem yaşadıklarının altını çizerek, "Bu tehlike nereden geliyor düşünmeliyiz. Bazı dış güçler Senegallileri manipüle ediyor. Pusuya yatarak, bu işin ne kadar tehlikeli boyutlara gidebileceğini göremeyen Senegallileri manipüle ediyorlar. Bugün halkımızdan şunu anlamalarını istiyoruz; savunmamız gereken kendi ülkemiz." ifadelerini kullandı.

Sall'in "dış güçler" diyerek kim ya da kimlerden bahsettiği ise merak konusu oldu.

- "GENÇLERİ DİNLEMENİZ LAZIM"

Öte yandan bağımsız bir otorite olan, ombdusman olarak da nitelenen Senegal Cumhuriyeti Arabulucusu Alioune Badara Cisse de Cumhurbaşkanı Macky Sall'e seslendi.

Cisse, düzenlediği basın toplantısında, gideceği yönü bilmeyen umutsuz bir gençlik gördüğünü belirterek, dikkatli olunmazsa bu durumun sonuçlarının ciddi olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Sall'e hitaben konuşan Cisse, "Onları dinlemek sizin göreviniz Sayın Cumhurbaşkanı. Onları tehdit etmeyi ya da onlara terörist muamelesi yapmayı bırakın. İnsanlar sizden bir şeyler duymak istiyor." diye konuştu.

Diğer yandan, Sonko'nun gözaltına alındığı gün patlak veren olaylarda "şiddet içerikli görüntüleri ekrana taşıdığı" için 5 Mart'ta yayını kesilen Wolf TV ve Sen TV'de yayın tekrar başladı.

- GÖZALTI KARARI SOKAKLARI KARIŞTIRDI

Hakkında tecavüz ve ölümle tehdit suçlaması yapılan ve milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Sonko, 3 Mart'ta Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, Sonko destekçilerinin oluşturduğu konvoyun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

Yaklaşık 3 saat aynı noktada bekletilen ve mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "toplum huzurunu bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra Dakar'daki birçok ana yol trafiğe kapatılmış ve polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Çarşamba günü nispeten son bulan olaylar, cuma günü yeniden patlak vermişti. Muhalif partiler ve sivil toplum örgütleri 8 Mart Pazartesi'den başlayarak ülke genelinde 3 günlük eylem çağrısı yapmıştı.

- "SWEET BEAUTY DAVASI"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise durumu "Macky Sall'in komplosu" olarak değerlendirmişti.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.