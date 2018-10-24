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Afrika ülkesi Mali'de, 41 milyon dolar ele geçirildi

Afrika ülkesi Mali'de, polisin düzenlediği operasyonda sahte 41 milyon ABD doları ele geçirildiği bildirildi.

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Yerel basındaki haberlere göre, başkent Bamako'daki 3. Bölge Polis  Merkezi Komiseri İbrahima Soma Keita, sahte ABD doları taşıyan bir kişiyi  gözaltına aldıklarını belirtti.
 
Keita, bu kişinin sorgusunda edinilen bilgiler doğrultusunda, sahte  para basan 3 yere düzenlenen operasyonda, 41 milyon dolar değerinde sahte 100  dolarlık banknotlar ele geçirildiğini aktardı.
 
Olaya ilişkin 5 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

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