Afrika ülkesinde kan gövdeyi götürdü: Silahlı çeteler çocukları da kaletti

Ulusal basında yer alan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Niger eyaletine bağlı Mariga bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan, Kwara eyaletinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonda 20 çete üyesi öldürüldü.

Nijerya'nın kuzeybatı ve orta kesimlerinde etkili olan silahlı gruplar, sivilleri, güvenlik güçlerini ve madencileri hedef alıyor. Bu grupların hayvan hırsızlığı, fidye için insan kaçırma ve kadınlara yönelik şiddet gibi suçlara da karıştığı belirtiliyor.

Öte yandan, bölgede Boko Haram gibi terör örgütlerinin de faaliyet gösterdiği biliniyor.