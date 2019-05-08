Afrika’da aslanlar pislik içinde
Güney Afrika’nın Kuzey Batı eyaletindeki Pienika Üreme Çiftliği’ne baskın düzenleyen Hayvanlara Zulmü Önleme Toplumu (NSPCA) müfettişleri, 100’den fazla aslan, kaplan, leopar ve vaşağın ‘korkunç’ koşullarda yaşadığını ve sudan mahrum bırakıldığını ortaya çıkardı.
Hayvanların parazitlerin kolayca yayılmasına sebep olan kirli ortamlarda tutulduğu kaydedildi. Kaderi avcılar tarafından vurulmak ya da değerli kemikler için katledilmek olan hayvanların çoğunun tüyleri enfeksiyonlar yüzünden döküldü. Hayvan koruma yasalarını çiğneyen işletme hakkında dava açıldı.
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