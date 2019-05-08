Afrika’da aslanlar pislik içinde

Hayvanların parazitlerin kolayca yayılmasına sebep olan kirli ortamlarda tutulduğu kaydedildi. Kaderi avcılar tarafından vurulmak ya da değerli kemikler için katledilmek olan hayvanların çoğunun tüyleri enfeksiyonlar yüzünden döküldü. Hayvan koruma yasalarını çiğneyen işletme hakkında dava açıldı.