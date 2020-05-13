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Dünya

Afrika'da bin sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı

Afrika kıtasında bin sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi.

IHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:30 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:30
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Doğu Afrika sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afrika’da yaklaşık bin sağlık görevlisinin korona virüse yakalandığını duyurdu. Açıklamada, korona virüs bulaşan sağlık çalışanlarının büyük bir kısmının hemşire olduğu kaydedildi. Ayrıca, hemşirelerin ve çalışanların güvenli hizmet verebilmesi için gerekli koruyucu ekipman ve malzemenin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Afrika kıtasında 69 binden fazla korona virüs vakası görülürken, 23 binden fazla kişi korona virüsü yenmeyi başardı. Ölenlerin sayısı ise 2 bin 300 olarak kaydedildi.

Otomobil durağa çarptı, bir kişi öldü bir kişi ise yaralı

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