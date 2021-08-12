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Dünya

Afrika'da koronavirüs tehdidi! 7 milyonu geçti

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını Afrika'daki vaka sayılarını da artırdı

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 15:41 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:41
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Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 186 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bin 532'ye, vaka sayısı 7 milyon 186 bin 314'e yükseldi.

Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 293 bin 592 olarak kayıtlara geçti.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

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